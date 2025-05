Spari in strada a Nola: un arresto Detenzione illegale di arma e metodo mafioso

Tensione e paura a Nola, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato arrestato dopo aver sparato in strada almeno quattro colpi di pistola ad altezza d’uomo in pieno giorno. L’episodio, che ha sconvolto i residenti, si inserisce in un quadro preoccupante di criminalità e violenza legata al metodo mafioso.

Arresto eseguito dalla Polizia su ordine della DDA

La misura cautelare, agli arresti domiciliari, è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Nola, su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) partenopea. L’indagato è gravemente sospettato dei reati di:

Detenzione abusiva di arma da fuoco

Porto illegale di pistola calibro 7,65

Uso dell’arma in pubblico con metodo mafioso

Il fatto: spari a volto scoperto in pieno giorno

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe esploso i colpi in strada, in piena luce del giorno e ad altezza uomo, mettendo a rischio l’incolumità di passanti e residenti. Il gesto, considerato dimostrativo e intimidatorio, rientrerebbe in dinamiche criminali legate a contesti di controllo del territorio.

Il contesto: allarme sicurezza a Nola

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza urbana e sul rischio che la criminalità organizzata possa ancora esercitare pressioni sul territorio attraverso atti dimostrativi. La risposta delle forze dell’ordine è stata immediata, grazie anche alla collaborazione tra la polizia locale e la magistratura antimafia.