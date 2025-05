Operazione congiunta tra Finanza e Polizia locale, sequestri in via Toledo Blitz anche in Piazza Carità: stanati diversi venditori ambulanti abusivi

Via Toledo è stata interessata nei giorni scorsi da un’operazione congiunta tra i militari del Gruppo Pronto Impiego del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e gli agenti della Polizia Locale di Napoli - appartenenti alle Unità Operative Chiaia e Avvocata.

Nel corso dell’intervento, sono stati sequestrati a venditori ambulanti oltre 1.000 capi di articoli contraffatti, soprattutto gadgets, magliette e abbigliamento del Calcio Napoli, con contestuale denuncia di 4 cittadini italiani per contraffazione e ricettazione. Sono stati sequestrati, inoltre, oltre 8mila articoli tra cover per telefoni cellulari, bracciali, anelli, collane, orecchini, occhiali, accendini, auricolari, ombrelli, giocattoli, miniature, con la segnalazione amministrativa di tre venditori abusivi.

In via Toledo è stato verbalizzato un venditore di bevande per occupazione non autorizzata della sede viaria. E’ stato disposto il sequestro dell’attrezzatura utilizzata per l’attività abusiva.

L’attività congiunta si è poi concentrata nel tratto fra via Toledo e piazza Carità, dove sono state irrogate sanzioni pecuniarie, per un totale di circa 15mila euro, connesse alla vendita di prodotti senza licenza su suolo pubblico e in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative. I militari delle Fiamme Gialle, unitamente all’unità cinofila, hanno sorpreso un giovane che deteneva marijuana, segnalandolo all’Autorità prefettizia per consumo personale,