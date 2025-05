Truffa del finto nipote a Procida: 51enne arrestato dai Carabinieri Recuperata e restituita la somma appena sottratta con l’inganno

I Carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato per truffa un 51enne, già noto alle forze dell’ordine. "Poco prima, un uomo aveva contattato telefonicamente un’anziana procidana fingendosi il nipote. - si legge nella nota diffusa - Le ha detto di aver avuto un problema con la giustizia e che a breve sarebbe passato un carabiniere in borghese per ritirare una somma di denaro. Sarebbero serviti circa 5mila euro per coprire il pagamento di alcune violazioni al codice della strada commesse dopo un incidente. La donna ci è cascata pagando al falso militare 5250 euro in contanti. Solo dopo qualche istante si è resa conto della truffa e ha allertato il 112. I carabinieri di Procida, quelli veri, hanno rintracciato il 51enne dopo pochi minuti. Recuperata e restituita la somma appena sottratta con l’inganno. L'uomo è stato portato in carcere. Sarà proposto anche per il foglio di via dall’isola di Procida".