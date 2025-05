Massacrato di botte per una scarpa sporcata, come Santo Romano Nuovo episodio di violenza a Napoli. Borrelli: Tragedia sfiorata

Come Pio Maimone e Santo Romano: aggredito per una scarpa sporcata. Nuova violenza a Napoli, stavolta la vittima, “se la cava” con 4 punti di sutura sotto l’occhio. Pestato anche l’amico, con problemi di deambulazione, accorso in aiuto. L’appello dei familiari: ”Chi ha visto , parli”. Borrelli: “Ancora un’aggressione, una tragedia sfiorata per futili motivi. Basta silenzi, basta omertà, basta con la cultura della violenza”