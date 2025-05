Dramma carceri: Ciambriello presenta relazione annuale 2024 Ciambriello: "Abbiamo il dovere di osservare la Costituzione che indica norme imprescindibili"

Il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, domani, martedì 27 maggio alle ore 15.00, nella sala Livatino del tribunale di Napoli Nord ad Aversa, piazza Trieste e Trento, presenterà la relazione annuale del 2024

Un dossier realizzato in collaborazione con l’osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale, sulle condizioni delle carceri campane, degli Spdc (servizi psichiatrici di diagnosi e cura), Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), Uepe (ufficio di esecuzione penale esterna) ed altro, in particolare approfondirà nello specifico i dati e le problematiche emerse nel territorio della provincia di Caserta.

Per il Garante Ciambriello: "L’analisi dei dati inerenti all’anno 2024 nella provincia di Caserta ha fatto rilevare una serie di problematiche relative al sovraffollamento, all’ assistenza sanitaria, alla carenza di personale, al crescente numero di detenuti tossicodipendenti (455 nella provincia di Caserta), alle centinaia di malati di mente, alla sola articolazione presente a Santa Maria Capua Vetere e alla Rems di Calvi Risorta… di questo e di altro relazionerò sicuramente una fotografia in bianco e nero. Abbiamo il dovere di osservare la costituzione che indica norme imprescindibili sulla detenzione in carcere".