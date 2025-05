Imparare giocando: segnali, strisce e sirene Bambini in pista con i carabinieri per conoscere il codice della strada

Un circuito stradale in miniatura tra birilli, segnali e strisce pedonali, realizzato nel campetto dell’Istituto comprensivo “Lauro” di Sorrento.

E’ così che i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria hanno vissuto una giornata all’insegna dell’educazione alla circolazione stradale, imparando le regole divertendosi.



L’iniziativa, parte integrante di un ampio progetto di promozione della cultura della legalità, ha visto i Carabinieri della locale Compagnia immergersi tra i piccoli, illustrando loro i mezzi in dotazione - moto, autoradio e biciclette - spiegandone il funzionamento e l’utilità.



Il vero cuore della giornata, però, è stato il circuito allestito nel campetto della scuola.

I bambini, caschetti e pettorine indossati, hanno potuto cimentarsi in percorsi segnalati, attraversamenti pedonali e incroci, imparando sul campo il significato di cartelli, precedenze e comportamenti corretti da tenere in strada.



I bambini hanno partecipato con entusiasmo, ponendo domande, osservando con attenzione i mezzi esposti e affrontando il percorso come una vera prova di responsabilità.