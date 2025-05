Sequestrate derrate alimentari per mancata tracciabilità e requisiti igienici Controlli delle forze dell'ordine e Asl a Napoli: elevate diverse sanzioni

La polizia ha effettuato controlli straordinari a Porta Nolana e zone limitrofe. In particolare, gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Dante, unitamente ai militari della guardia di finanza e dell’arma dei carabinieri, e con il supporto di personale della polizia metropolitana, della polizia locale e dell’Asl Napoli 1 centro e dell’Ispettorato del lavoro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in Piazza Mancini, Porta Nolana e nelle aree limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 90 persone, di cui 20 con precedenti. Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 12 attività commerciali, ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando 5 sanzioni amministrative per un totale complessivo di 9.000 euro, infine, sono stati sequestrati 8 kg di derrate alimentari per mancata tracciabilità e mancati requisiti igienici. Infine, gli operatori hanno denunciatoil gestore di un’attività ricettiva per omessa comunicazione degli alloggiati.