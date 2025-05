Incendio all'interporto di Nola: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado L'ordinanza è stata firmata dal commissario straordinario Maria Lucia Trezza

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le sedi universitarie presenti sul territorio di Nola per la giornata di oggi 29 maggio 2025. L'ordinanza è stata firmata dal commissario straordinario Maria Lucia Trezza.

Un provvedimento resosi necessario a causa del pauroso incendio che ha interessato un opificio industriale ella zona Cis all'interporto di Nola.

E' stata una notte insonne

In fiamme un deposito di materiale da cancelleria. L'incendio ha generato colonna di fumo enorme, che, a causa della direzione del vento, si è estesa nella notte verso l’area del Mandamento Baianese. L'odore acre è stato avvertito fino ad Avellino città.

Che cosa è andato in fiamme

"Il materiale coinvolto nella combustione - fa sapere il comune di Mugnano del Cardinale - comprende plastica e inchiostri, sostanze che, se bruciate, possono liberare nell’aria composti potenzialmente nocivi per la salute. Per questo motivo, l’Arpac dipartimento di Napoli ha avviato il monitoraggio della qualità dell’aria, al fine di verificare la presenza di particelle pericolose (come diossine, polveri sottili e altri composti organici volatili). E' fondamentale adottare misure precauzionali.

Le raccomandazioni

Si raccomanda alla popolazione delle zone interessate di tenere chiuse porte e finestre, spegnere o disattivare impianti di ventilazione e condizionamento, non stendere panni all’esterno, evitare attività all’aperto, se non strettamente necessarie".