Fiamme all'interporto di Nola: spaventosa nube nera nell'aria Sul posto le squadre dei vigili del fuoco

Un incendio di grosse proporzioni sta interessando la zona Interporto di Nola. Preoccupazione per la spaventosa nube di fumo nero, ben visibile anche a distanza di chilometri.

Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno interessato alcuni capannoni nella zona Asi. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco insieme alle forze dell'ordine.

Disagi si segnalano a Cicciano e Tufino. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sarebbero ingenti. Le foto e immagini dell'incendio sono state immediatamente diffuse nel gruppo "Noi che amiamo Nola".