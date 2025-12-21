Campania, Oliviero lancia la sfida: "A Testa Alta diventa partito" La lista ispirata dall'ex governatore Vincenzo De Luca a gennaio si trasforma in forza politica

Mentre il neo-presidente della Regione Campania, Roberto Fico, accelera per la formazione della nuova squadra di governo, il panorama politico regionale potrebbe riservare presto una novità non di poco conto. Gennaro Oliviero ex presidente del Consiglio regionale, tra i grandi esclusi dal Partito Democratico, annuncia la trasformazione della lista deluchiana "A Testa Alta" in un movimento politico strutturato.

La metamorfosi di "A Testa Alta": tesseramento a gennaio

Quella che era nata come una lista prêt-à-porter a sostegno del governatore uscente Vincenzo De Luca, si prepara dunque a diventare un soggetto politico a tutti gli effetti. "A gennaio apriremo il tesseramento. L'obiettivo è un partito legato al territorio", ha dichiarato Oliviero in una videointervista a GoldWebTv. Il piano è già chiaro: puntare alle prossime elezioni provinciali sfruttando l'adesione di numerosi amministratori locali e degli esponenti espulsi dal Pd casertano. "Gli esclusi che stanno con me sono più che contenti — ha aggiunto Oliviero — l'unica a non esserlo è Susanna Camusso (attuale commissario del Pd a Caserta) che ha preso una sonora batosta elettorale".

Il dilemma del Pd tra Caserta e Salerno

La nascita di questo nuovo soggetto politico mette a nudo le crepe interne al Partito Democratico. Il confine tra il Pd e la lista "A Testa Alta" appare labile, specialmente a Salerno, dove il travaso di voti verso i fedelissimi di De Luca senior (come Luca Cascone) è stato evidente.

Roberto Fico avvia le consultazioni: "Squadra trasparente"

Sul fronte della presidenza, Roberto Fico ha ufficializzato l'avvio del percorso per la formazione della Giunta. Attraverso un post su Facebook, il neo-governatore ha tracciato le linee guida del suo mandato: "I cittadini ci hanno dato un mandato chiaro", scrive Fico. "Per dare risposte serve una squadra di persone determinate. Avvierò un confronto trasparente con i partiti per individuare competenze e professionalità al servizio della comunità".

Il neo-governatore ha ufficialmente dato il via alle consultazioni: una maratona di un solo giorno, prevista per domani, per definire i dieci volti che comporranno la squadra di governo. Il Presidente ha annunciato una scelta di forte valenza politica: rinuncerà alla casella spettante alla sua lista del presidente per agevolare l’equilibrio tra le otto forze della coalizione. L'obiettivo dichiarato è una squadra coesa per affrontare le priorità del mandato: sanità, trasporti, ambiente e contrasto alle diseguaglianze.

Le consultazioni partiranno da Clemente Mastella per chiudersi in serata con il Partito Democratico. Lo schema prevede tre assessori per i Dem (due uomini e una donna). In pole position figurano Mario Casillo e Vincenzo Cuomo (sindaco di Portici); resta calda l'ipotesi Marco Sarracino come vice-presidente, qualora decidesse di lasciare lo scranno alla Camera. Per il Movimento 5 Stelle il nome di riferimento è la deputata Gilda Sportiello, mentre per AVS (Verdi e Sinistra) si fa strada il profilo di Fiorella Zabatta.

Il passaggio più delicato riguarda proprio la lista "A testa alta". De Luca potrebbe presentarsi personalmente al tavolo delle trattative proponendo il suo storico vice, Fulvio Bonavitacola. Un nome che, tuttavia, incontrerebbe le resistenze del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

In caso di "veto" su Bonavitacola, le alternative portano a Salerno: Andrea Prete (Presidente Camera di Commercio) o il sindaco Enzo Napoli. La tensione è alta: un no a Bonavitacola potrebbe mettere a rischio l’elezione di Massimiliano Manfredi (fratello del sindaco) alla Presidenza del Consiglio Regionale.

Nel frattempo Fico ha definito le nomine del suo staff: Capo di Gabinetto Francesco Comparone, Portavoce: Fiorella Taddeo, Responsabile Informazione Multimediale: Jacopo Di Bonito.