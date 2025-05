Oltre 6000 mq di terreno utilizzati come discarica abusiva: scatta il sequestro Un'importante operazione interforze coordinata nell'ambito del Protocollo "Terra dei Fuochi"

Un'importante operazione interforze coordinata nell'ambito del protocollo “Terra dei Fuochi” ha portato al sequestro, a Casoria, di un terreno di oltre 6.000 metri quadrati nella zona del Cantariello, utilizzato per lo sversamento illecito di materiali inerti da parte di un’azienda attiva nel settore dell’edilizia pubblica e privata.

L’azione ha avuto origine da una segnalazione da parte di una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata nel controllo del territorio.

Da quel momento è partita un’attività sinergica che ha visto coinvolti gli agenti della polizia locale di Casoria, i carabinieri della stazione di Arpino, la polizia di Stato di Afragola e i militari del raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano.

Le indagini ambientali, coordinate dal comandante della polizia locale di Casoria Giuseppe Sciaudone e dal vice comandante Paolo Borzillo, hanno permesso di identificare i responsabili e raccogliere elementi decisivi per il loro deferimento all’autorità giudiziaria.

Le accuse sono di gestione illecita e abbandono di rifiuti, reati punibili con l’arresto da sei mesi a due anni e con ammende da 2.600 a 26.000 euro. Il terreno interessato, pari a 6060 mq, dovrà essere oggetto di bonifica ambientale a carico dei trasgressori, su cui sono in corso ulteriori accertamenti.

"Il lavoro meticoloso della nostra polizia locale, in piena collaborazione con le altre forze dell’ordine, dimostra quanto sia importante la presenza sul territorio e la vigilanza costante per contrastare ogni forma di illegalità ambientale - ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene - ringrazio tutte le forze coinvolte per la professionalità dimostrata. Casoria non farà sconti a chi inquina".

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla sicurezza Antonio Ricciardi: "La lotta all’illegalità ambientale resta una priorità. Difendere il nostro territorio significa tutelare la salute e il futuro dei cittadini".