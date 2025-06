Nigeriano ferito da connazionali durante un tentativo di rapina L'uomo è in ospedale dopo essere stato colpito al volto con dei cocci di bottiglia

Mario Pepe

I carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini per la segnalazione di una persona ferita.

Dalla ricostruzione effettuata dai militari, sembra che per cause ancora in corso di accertamento un cittadino nigeriano di 29 anni sarebbe stato avvicinato, a piazza Garibaldi, da tre suoi connazionali che per sottrargli il cellulare lo avrebbero aggredito colpendolo al volto con dei cocci di bottiglia.

La vittima è stata soccorsa e trasportata al nosocomio della Pignasecca con un trauma all’emivolto sinistro e una ferita da arma da taglio all’arcata sopraciliare sinistra.

Il 29enne non è comunque in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto con estrema precisione.