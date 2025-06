Perde controllo della moto: muore 43enne Tragedia all’interno della galleria di Agerola

Mario Pepe

Tragedia all’interno della galleria di Agerola dove Carmine Alfano, 43 anni, operatore del 118 originario di Pellezzano, è morto dopo avere perso il controllo della moto sulla quale viaggiava.

Secondo i primi rilievi compiuti sul posto dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, il mezzo sul quale viaggiava Alfano non avrebbe impattato contro altri veicoli, per cui non si esclude che la morte possa essere stata causata da un malore improvviso.

In ogni caso, la Procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia per chiarire le cause che hanno portato al decesso del 43enne.

Alfano era il conducente dell’auto medica della Misericordia di Afragola e l’associazione, in un post, lo ha ricordato come «il nostro gigante buono, sempre gentile e sorridente. È difficile realizzare che questa tragedia sia realtà, ci ha lasciati tutti con il cuore colmo di dolore»