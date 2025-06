Schianto in moto ad Agerola: Pellezzano piange il "gigante buono" Carmine Alfano Era l'autista dell'automedica della Misericordia, il dolore del sindaco Morra

Il 44enne Carmine Alfano, originario di Pellezzano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Agerola. L'uomo era in sella ad una moto che, per cause ancora ignote, è finita fuori strada sulla strada statale 366. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione Alfano potrebbe aver accusato un malore ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Il 44enne, che prestava servizio alla Misericordia di Agerola come autista dell'automedica, aveva appena terminato il turno notturno e stava rientrando a casa.

"Un nostro collega, ma soprattutto amico, dell’auto medica, oggi ci ha lasciato a causa di un brutto incidente. Noi lo vogliamo ricordare come il nostro gigante buono, sempre gentile e sorridente. È difficile realizzare che questa tragedia sia realtà, ci ha lasciati tutti con il cuore colmo di dolore. RIP caro amico", scrivono sui social i volontari della Misericordia di Agerola.

Dolore espresso anche dall'Amministrazione comunale di Pellezzano. "L’Amministrazione Comunale di Pellezzano esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Carmine Alfano, 43 anni, nostro concittadino e stimato operatore del 118, deceduto questa mattina in un incidente stradale ad Agerola.

Carmine, descritto da colleghi e amici come un “gigante buono”, era un punto di riferimento per gli operatori del 118, sempre disponibile e sorridente. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

L’intera cittadinanza si stringe attorno ai familiari in questo momento di immenso dolore".