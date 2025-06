Vomero, un gattino resta intrappolato nel motore di un'auto: salvato L'intervento provvidenziale degli agenti di polizia e di alcuni passanti

"Stamani al Vomero, poco prima di mezzogiorno, si sono vissuti momenti drammatici per la sorte di un gattino rimasto, non si sa come, intrappolato nel motore di un'autovettura ferma all'altezza del civico 137 di via San Gennaro ad Antignano, nei pressi di piazza degli Artisti.

Ad allertare i passanti è stato un avviso, posto sul parabrezza dell'auto, con la scritta: "C'è un gatto nel motore".

Subito si è fermata una folla di persone e di lì a poco è passata anche una volante con alcuni agenti della polizia di Stato a bordo, che si sono fermati e hanno anche allertato i vigili del fuoco, visto che i primi tentativi di trovare il gatto e di salvarlo sono risultati infruttuosi ".

A raccontare l'episodio è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che ha seguito in diretta tutta la vicenda con foto e filmati.

"Si è anche tentano di attirare il gatto per farlo uscire con delle scatolette di cibo ma ogni tentativo è risultato vano perché il gatto, molto piccolo, riusciva sempre a sfuggire - sottolinea Capodanno-. Presumibilmente spaventato dai rumori e dai tentativi di afferrarlo, il gattino ha cominciato a miagolare disperatamente mentre continuava l'attesa dei vigili del fuoco.

Intorno alle 13:30, dunque dopo un'ora e mezza, visto che i vigili del fuoco non arrivavano, si è fatto un ulteriore tentativo al quale hanno partecipato sia gli agenti della polizia presenti che alcuni passanti. Finalmente il gatto è stato preso e, tra l'applauso della folla che nel frattempo si era formata, è stato messo in un trasportino di una delle persone presenti, la quale, in attesa dell'adozione, provvederà a fornirgli le prime cure. Si tratta di un gattino dal pelo nero con gli occhi verdi, di pochi mesi, che, appena è stato messo nel trasportino, si è subito tranquillizzato. Una vicenda dunque a lieto fine.

Naturalmente va un sentito plauso agli agenti della polizia di Stato che hanno contribuito al salvataggio - puntualizza Capodanno - così come non si può non rimarcare il mancato intervento dei vigili del fuoco, la qual cosa alimenta vecchie polemiche, che da anni si ripropongono sulla collina, dove un tempo esisteva una stazione dei vigili del fuoco in una delle palazzine poste in piazza Quattro Giornate, accanto allo stadio Collana, che poi fu inopinatamente eliminata.

E' da tempo - conclude Capodanno - che, proprio per venire incontro alle tante emergenze di un territorio, quello della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono 120mila persone, senza considerare l'indotto per le numerose attività commerciali presenti, si chiede di realizzare un distaccamento dei vigili del fuoco che potrebbe essere collocato nei locali del polifunzionale comunale di via Morghen, 84, dove peraltro esistono anche ampi parcheggi. Mi auguro, anche alla luce della vicenda odierna, che questa proposta trovi finalmente attuazione in tempi rapidi ".