L'appello dei tassisti a Napoli: "Serve un piano traffico efficace" Denunciate criticità oramai croniche

Mario Pepe

Ok agli eventi organizzati allo stadio Maradona ma «permangono criticità ormai croniche: l’assenza di un piano traffico efficace, la presenza di pullman turistici che circolano liberamente nel centro storico, la congestione causata dalle auto private in ogni angolo della città e un servizio pubblico non di linea ostacolato nel suo regolare svolgimento».

A denunciarlo i tassisti napoletani per i quali «questo genera un forte disagio per l'utenza che non è addebitabile ai tassisti che desiderano soltanto continuare a garantire un servizio efficiente».

Di qui la richiesta alle istituzioni di intervenire «con urgenza gestire meglio il traffico cittadino».