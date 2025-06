Controlli movida al Vomero: contestate 45 violazioni del codice della strada In campo forze dell'ordine e Asl

I poliziotti dei commissariati Vomero e San Paolo, i militari della guardia di finanza, personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 30 persone, di cui 2 con precedenti di polizia e due sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, controllato 17 veicoli e contestato 45 violazioni del codice della strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 16 esercizi commerciali e ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura ed elevate 3 sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 5.000 euro, ad una delle attività in questione è stata applicata la sospensione del deposito, della sala somministrazione e del bar.