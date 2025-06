Crolla solaio in una scuola a Napoli, sfiorata tragedia E' accaduto nel quartiere Barra in una scuola elementare

Crollo in una scuola a Napoli sfiorata la tragedia. I carabinieri sono stati chiamati in via Provinciale Botteghelle di Portici 505, nel quartiere Barra, nell'istituto comprensivo Perasso alle 14, dopo che avevano appena ceduto circa 20 metri quadrati del solaio di un'aula didattica.

Al momento del crollo, precisano i militari in una nota, "non vi erano alunni all'interno della scuola ma solo personale amministrativo. Nessun ferito".

Sul posto vigili del fuoco, protezione civile, tecnici comunale e carabinieri per mettere in sicurezza la zona.

Sono iniziati gli accertamenti per stabilire le cause del crollo ed eventuali responsabilità.