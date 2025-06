Toledo e Quartieri Spagnoli a Napoli: Sequestrata merce di contrabbando Blitz nei depositi che ospitano i banchetti e le merci per la vendita

Mario Pepe

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, a seguito delle numerose segnalazioni relative alla vendita abusiva di merci contraffatte, nelle vie del centro cittadino in particolare in via Toledo, via Emanuele De Deo e zone limitrofe dei Quartieri Spagnoli, hanno avviato un’attività investigativa al fine di rintracciare i luoghi di deposito dove i venditori ambulanti a fine giornata custodiscono i banchetti e le merci per la vendita della contraffazione.

Dopo alcuni giorni di osservazioni gli Agenti hanno identificato un soggetto di origine bengalese che in un deposito nei Quartieri Spagnoli - un locale al piano interrato del Vico Sansepolcro nei pressi di via Toledo confinante con via Emanuele di De deo - prelevava alcuni banchetti per la vendita per avviare l'attività quotidiana.

Gli agenti sono intervenuti fermando il soggetto che è stato sottoposto a fotosegnalamento poiché sprovvisto di documenti ed è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Il locale interrato è stato trovato colmo di merci contraffatte, già allestite su singoli banchetti e in sacchi di plastica che complessivamente appaiono configurare la merce di vendita di circa trenta bancarelle abusive.

I prodotti sequestrati sono di vario genere: cover, occhiali, cappellini, borse, borselli, cinture e altri gadget. Il locale è stato sottoposto a sequestro e liberato della merce che è stata confiscata per la successiva distruzione.

Gli agenti proseguiranno l’attività di indagine per identificare il proprietario del locale che al momento è stato chiuso con l’apposizione di sigilli e sequestrato penalmente.