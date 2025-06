Controlli, perquisizioni e sequestri a Scampia: scatta l'offensiva In campo polizia e carabinieri

Gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli e i militari del nucleo investigativo del reparto operativo dell'arma dei carabinieri di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Scampia e in particolare all’interno di un insediamento di via circumvallazione esterna.

Nel corso del servizio sono state identificate 15 persone, nonché effettuate 6 perquisizioni domiciliari e numerose ispezioni di aree comuni durante le quali sono state sottoposte a sequestro una riproduzione di pistola magnum, 7 telefoni cellulari, diversi attrezzi da scasso (cesoie, piede di porco, mazzole, flex/smerigliatrice da lavoro), lampeggianti simili a quelli in uso alle forze dell'ordine, ricetrasmittenti a bassa frequenza e varie targhe anteriori e posteriori risultate clonate.

Infine, è stato sottoposto al fermo di polizia giudiziaria un uomo per furto in abitazione in concorso con altri.