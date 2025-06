Bossoli rinvenuti a terra in una strada di Pianura: è giallo Indagini in corso da parte dei carabinieri

Mario Pepe

I carabinieri sono intervenuti ieri sera a via José Maria Escrivà per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Rinvenuti sul manto stradale e sequestrati 5 bossoli tra calibro 7,65 e 22. Indagini in corso da parte dei carabinieri