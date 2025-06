Paletti abusivi in Salita Pontecorvo, scatta la rimozione e le denunce Dopo i video diventati virali sui social, il blitz della Municipale

In seguito a segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e alla diffusione di un video sui social network che documentava l’installazione illecita di paletti su suolo pubblico, l’Unità Operativa Investigativa Centrale – Ambientale, Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale di Napoli ha proceduto al sequestro di paletti abusivamente collocati in Salita Pontecorvo, impiegati per riservare spazi destinati alla sosta. Lo rende noto Palazzo San Giacomo.

L’intervento, svolto nell’ambito di accertamenti di Polizia Giudiziaria finalizzati a tutelare il decoro urbano e garantire il libero accesso alle aree pubbliche, ha portato alla rimozione e al sequestro dei dispositivi.

Le indagini hanno portato all’identificazione e alla denuncia dell’autore principale per invasione di terreno o edificio, danneggiamento e sottrazione di spazi pubblici a uso collettivo. Parallelamente, in seguito alla rimozione di un ulteriore paletto, sono stati raccolti elementi investigativi anche attraverso l’audizione di un conducente che ne aveva usufruito.

Proseguono le verifiche per individuare un terzo soggetto ritenuto responsabile di analoghe condotte illecite e per attivare i provvedimenti previsti dalla legge.