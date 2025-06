Scritte sui muri a Bagnoli: denunciati sei ragazzi Avevano appena imbrattato le mura perimetrali del mercato rionale

Mario Pepe

I carabinieri della Compagnia di Bagnoli, allertati dal 112, sono intervenuti a via Carafa per un un forte odore di vernice. Poco distanti sei ragazzi che sono stati bloccati dai militari dell’Arma mentre stavano tentando di disfarsi di sette bombolette spray e guanti in lattice.

Dai successivi accertamenti e sopralluoghi è emerso che avevano verosimilmente appena imbrattato le mura perimetrali del mercato rionale.

I sei - già noti alle forze dell’ordine, del posto e di età compresa tra i 22 e i 27 anni - avevano scritto con le bombolette spray alcune frasi: “Vogliamo il Pane e anche le rose”; “No ddl 1660”; “Noi Siamo i flegrei siam ribelli per natura”; “La terra trema lo Stato dorme. Sono state tutti denunciati. Bombolette e guanti sono stati sequestrati.