Spari nella notte a San Giorgio a Cremano: indagini in corso Colpi d'arma da fuoco tra Piazza Troisi e via Sant'Anna

Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alla mezzanotte, diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella zona tra Piazza Troisi e via Sant’Anna, nel comune di San Giorgio a Cremano, nell’area metropolitana di Napoli. L’episodio ha immediatamente allertato i residenti, che hanno contattato le forze dell’ordine.

Rinvenuti due bossoli calibro 7,65: area isolata per i rilievi

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato i rilievi tecnici. Due bossoli calibro 7,65 sono stati ritrovati a terra in via Sant’Anna, a pochi metri dall’incrocio con la piazza.

La zona è stata temporaneamente isolata per permettere i sopralluoghi e le indagini balistiche, volte a ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare se vi siano state persone coinvolte o ferite.

Indagini in corso: nessun ferito segnalato

Al momento, non risultano feriti né danni a cose o persone. Le indagini sono in corso e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si va dal gesto intimidatorio a possibili collegamenti con contesti criminali locali.

I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze da parte dei residenti, alcuni dei quali avrebbero udito distintamente gli spari.

San Giorgio a Cremano: una città sotto osservazione

San Giorgio a Cremano, da sempre considerata una cittadina tranquilla dell’hinterland napoletano, è finita nelle cronache locali per episodi simili già in passato. Questo nuovo fatto di cronaca riaccende l’attenzione sulla sicurezza urbana e sul controllo del territorio.