San Giorgio a Cremano: sequestrata pistola alibro 7,65 con matricola abrasa L’arma, perfettamente funzionante, colpo in canna e serbatoio carico era pronta all’uso

Mario Pepe

Operazione di controllo del territorio dei carabinieri della Stazione di San Giorgio a Cremano supportati dai militari del Reggimento Campania. I militari dell’Arma, all’interno di un condominio di via Saverio Mercadante, hanno rinvenuto, abbandonata nel vano scala, una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa.

L’arma, perfettamente funzionante, era pronta all’uso: colpo in canna e serbatoio carico con due munizioni. È stata sequestrata a carico di ignoti e sarà sottoposta agli esami balistici per verificare eventuali collegamenti con altri recenti delitti o fatti di sangue. Denunciati un uomo per furto di energia e un ragazzo per guida senza patente

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno denunciato una persona per furto di energia elettrica. Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe manomesso il contatore della propria abitazione, alterando i consumi.