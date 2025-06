Prefetto Napoli: "Panificio Picardi riaprirà presto con protezione" Di Bari sull'esplosione nel tarallificio: "Siamo al suo fianco"

"Ho invitato oggi il signor Picardi che ha subito un attentato al suo panificio a Secondigliano. Un episodio abbastanza preoccupante su cui però io ho gli ho assicurato che può riaprire in sicurezza per il suo coraggio". Lo ha detto Michele Di Bari, prefetto di Napoli, commentando l'attentato al "Panificio Picardi" avvenuto a Secondigliano per il racket.

"Ne abbiamo parlato - ha spiegato il Prefetto - con le associazioni di categorie che sono venute nel comitato, parlando del quadro di riferimento complessivo in cui noi abbiamo un aumento delle denunce di oltre il 50%, un aumento delle elargizioni dello stato di oltre il 50% in un quadro complessivo in cui c'è grande consapevolezza da parte degli operatori di denunciare. La mia solidarietà è andata al signor Picardi perché è stato davvero tempestivo nella denuncia e sono fiducioso che presto siano individuati responsabili, ma soprattutto nell'incontro è stata determinata la circostanza che il signor Picardi deve ricominciare immediatamente la propria attività. Questa è una grande testimonianza, e la Prefettura e le forze di polizia sono al suo fianco"