Tentato omicidio nel napoletano: arrestate due persone Indagini avviate a seguito di una lite tra un gruppo di giovani

Mario Pepe

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno proceduto all’arresto di due persone, rispettivamente di anni 23 e 32, gravemente indiziate del reato di tentato omicidio in concorso tra loro.

Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, sono state avviate a seguito di una lite tra un gruppo di giovani avvenuta ad ottobre 2024 in Ercolano, all’esito della quale uno di loro era stato colpito in varie parti del corpo con alcuni fendenti, e aveva raggiunto l’ospedale di Torre del Greco dove era stato ricoverato in condizioni critiche.

Le indagini avviate dei militari operanti, svolte mediante attività di osservazione, controllo ed analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno consentito di comprendere la dinamica dei fatti e di identificare i presunti autori del reato.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.