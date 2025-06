Soccavo, quattro incendi in una notte: si indaga Accertementi in corso per ricostruire dinamica e matrice di tutti gli episodi

Mario Pepe

I carabinieri della compagnia di Bagnoli e del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti per quattro incendi stanotte a Soccavo. Il primo in via Stanislao Manna. Alcune campane per la raccolta differenziata sono andate in fiamme. Non si esclude ipotesi dolosa. Altri cassonetti in via Nerva. Anche in questo caso, l’ipotesi dolosa è tra quelle percorse. Intorno alle 4, in via Giustiniano, le fiamme hanno danneggiato parzialmente uno scooter, intestato ad un 60enne incensurato. Pochi minuti dopo, stessa strada ma nell’intersezione con via Pigna, un incendio ha danneggiato la parte anteriore di una Fiat Panda intestata ad una 44enne incensurata. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice di tutti gli episodi e identificare gli eventuali responsabili.