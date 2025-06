Volo Berlino-Napoli cancellato, disagi per i passeggeri Una giornata da incubo per molti passeggeri rimasti bloccati in aeroporto

Mario Pepe

Una giornata da incubo per molti passeggeri rimasti bloccati in aeroporto che dovevano raggiungere Napoli, ma il volo EJU5051 di martedì 24 giugno, è stato cancellato con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Easyjet che sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Berlino, alla ricerca di una soluzione. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Napoli, per svariati motivi, lavoro, salute o semplicemente vacanza. Sembrerebbe che siano escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike. Infatti nella giornata di ieri nella tratta aerea in questione vi era buon tempo. Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria. Sembra che la cancellazione, infatti, sia dovuta a problematiche della compagnia aerea. Per chiedere 250 euro i passeggeri possono fare istanza alla compagnia aerea, rivolgersi ad una claim company come ItaliaRimborso.it o ad un caf.