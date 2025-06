Rifiuti in fiamme, Alviti: è un disastro ambientale annunciato Incendio a Napoli in via Gianturco e al centro direzionale

Una densa colonna di fumo si è levata a Napoli per l'incendio in via Gianturco: in fiamme rifiuti nel Rione Luzzatti, presso il centro direzionale

Il primo ha colpito l’area ex Nato di via Gianturco, e il secondo rogo che ha avvolto rifiuti e sterpaglie nella zona del Rione Luzzatti, frequentata da senzatetto, nei pressi del centro direzionale. In cielo si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile in gran parte della città. Vigili del fuoco a lavoro e strade chiuse.

Le fiamme si sono sviluppate inizialmente nell’ex zona Nato situata in via Gianturco, provocando l’immediata chiusura del traffico veicolare lungo l’intero perimetro, incluso il tratto di via Caramanico.



Fiamme da via Gianturco al Rione Luzzatti

Quasi in contemporanea, un secondo incendio ha interessato un’area recintata nel quartiere Rione Luzzatti, nei pressi della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, dove sono andati in combustione rifiuti e vegetazione secca.



Intervenute tempestivamente, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare un fumo denso e irrespirabile. Secondo i pompieri, il caldo intenso e il vento leggero avrebbero favorito l’espansione delle fiamme.



I residenti sono stati invitati a mantenere chiuse le finestre e a non esporsi all’aria esterna per non entrare in contatto con i fumi nocivi. Al momento non risultano segnalazioni di feriti o danni gravi a strutture abitative

Per Il colonello Giuseppe Alviti della agroforestale è un incidente prevedibile è previsto che di fatto non mi lascia interdetto

"Era da anni che denunciavo la precarietà del luogo dell’ex zona Nato di Gianturco con vari insediamenti di Rom e promiscui con un ricettacolo di abusi ambientali e sversamenti illegali di rifiuti anche chimici

Ora si grida al disastro totale io griderei vergogna a chi non ha voluto porre in essere situazioni di messa in sicurezza per la popolazione che ora respira roghi tossici tumorali".