Napoli: Cordoglio per la scomparsa del sovrintendente Benito Pacca Lutto nella polizia penitenziaria a Secondigliano

La segreteria nazionale Uilpa polizia penitenziaria e l'intera organizzazione sindacale Uil esprimono con profonda tristezza e sgomento il cordoglio per la funesta perdita del sovrintendente di polizia penitenziaria Benito Pacca, un uomo che ha dedicato la sua vita con passione e coraggio a un lavoro difficile.

"In un lavoro che ogni giorno mette a dura prova il cuore e la mente, la sofferenza interiore può rimanere nascosta, celata dietro il dovere e il sacrificio che sono spesso cause o concause di luttuosi eventi del genere.

Benito ha pagato un prezzo altissimo, un altro servitore dello Stato ci ha lasciato prematuramente in questo tragico modo, in silenzio, portando con sé il peso di un grande vuoto.

La sua drammatica scomparsa ci richiama con forza all’urgenza di riconoscere e affrontare, fattivamente, il disagio psicologico che purtroppo ancora troppo spesso accompagna questa professione tanto nobile quanto logorante.

È un dovere morale e sociale costruire e rafforzare reti di sostegno collettivo, perché nessuno debba sentirsi mai solo nella propria battaglia, specialmente in un contesto così complesso e usurante come quello della polizia penitenziaria, non è accettabile che il sacrificio, il silenzio, la solitudine, l'invisibilita' siano le uniche risposte al dolore. Solo attraverso il benessere lavorativo, la comunità, l’ascolto e la solidarietà potremo onorare davvero chi come Benito ha dato tanto e ha lottato in silenzio.

Siamo vicini con tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà alla moglie e alle due figlie, a cui va il

nostro abbraccio più sincero in questo momento di dolore inconsolabile.

“Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e salva gli spiriti affranti” (Salmo 34,19). Che il suo ricordo sia per tutti noi monito e impegno a non lasciare mai soli chi lotta ogni giorno, dentro e fuori di sé. La nota è a firma di Domenico De Benedictis segretario nazionale Uilpa polizia penitenziaria.