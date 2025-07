Napoli: Monitoraggio inquinanti atmosferici dopo ultimi incendi Ecco i dati di Arpa Campania

Sono disponibili i risultati del secondo ciclo di monitoraggio effettuato con un campionatore ad alto flusso presso il sito oggetto di incendio lo scorso sabato 28 giugno nell’area di via Gianturco a Napoli.

La sommatoria delle concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili aerodispersi è risultata inferiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica, indicato dal Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca (valore riscontrato 0,13 picogrammi per metro cubo in termini di tossicità totale equivalente - pg/Nm3 I-TEQ rispetto a 0,15 pg/Nm3 I-TEQ valore Lai).

I dati del secondo ciclo di monitoraggio delle diossine si riferiscono a un periodo di campionamento compreso tra la mattina del martedì 1 luglio e la mattina di ieri, e appaiono in netta diminuzione rispetto ai valori precedentemente riscontrati.

È proseguito inoltre in queste ore il monitoraggio della qualità dell’aria svolto con un laboratorio mobile installato a poche decine di metri dal sito oggetto di incendio nell’area di Via Gianturco. I risultati relativi a ieri, 2 luglio, hanno continuato a mostrare, per alcuni inquinanti monitorati, temporanei aumenti delle concentrazioni orarie, senza un chiaro legame con l’incendio in questione. Anche in riferimento al 2 luglio, ad ogni modo, non si registrano superamenti dei limiti di legge.

Per il quadro completo dell’intervento dell’Arpa Campania relativamente agli incendi occorsi lo scorso fine settimana a Napoli e provincia, si rimanda al sito arpacampania.it, dove verranno pubblicati anche eventuali ulteriori aggiornamenti.