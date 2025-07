In auto con oltre 370mila euro in contante: denunciati due libici Fermati dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli

Un controllo alla circolazione come tanti. Una paletta si solleva e un carabiniere che impone l’alt ad un’auto. Siamo nella serata di Casalnuovo di Napoli e in macchina ci sono due uomini libici, entrambi con le carte in regola per soggiornare in Italia.

Nonostante i permessi siano a posto, i due mostrano evidenti segni di agitazione che non sono sfuggiti ai militari che hanno così approfondito i controlli.

I carabinieri della tenenza dopo aver registrato i loro dati hanno infatti deciso di perquisire l’abitacolo.

Le sorprese sono saltate fuori dal portabagagli, in particolare in un borsone dove sono stati rinvenuti centinaia di migliaia di euro in contante: 374mila e 695 euro, per la precisione. 8 le banconote false.

I libici, 42 e 39 anni, non hanno saputo fornire una spiegazione. Nella loro abitazione, i militari hanno trovato anche altri 31mila euro circa e due dispositivi conta soldi.

Sono stati entrambi denunciati per trasferimento fraudolento di valori e falsificazione di monete. Sequestrata l’intera somma.