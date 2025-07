Scappano al controllo della polizia: arrestato un 53enne L'intervento dei Nibbio

La polizia ha arrestato un 53enne napoletano, con precedenti, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato due persone entrare frettolosamente in un’autovettura il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia dandosi alla fuga.

Sono scattate immediatamente le ricerche dell’auto che, grazie alla profonda conoscenza del territorio e all’intuito investigativo, i poliziotti hanno intercettato in via Fausto Coppi.

Tuttavia, il condcuente della vettura, ancora una volta, ha accelerato la marcia per eludere il controllo fino a quando, con non poche difficoltà, è stato raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato. All’interno del veicolo sono stati numerosi attrezzi atti allo scasso.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il passeggero è stato denunciato per favoreggiamento personale.