Piano incisivo per contrastare incendi, Ferrante: "Attenzione Governo è alta" Una grande azione a tutela della legalità, della sicurezza e della salubrità ambientale

“Gli incendi che in questi giorni si stanno verificando nella provincia di Napoli sono oggetto di un incisivo piano di contrasto, messo in campo sotto la regia della Prefettura, che ha consentito di produrre risultati importanti. Nei primi sei mesi del 2025 i roghi sono diminuiti del 15-20%, mentre sono state presentate 280 denunce, comminate sanzioni amministrative per 5 milioni e 600 mila euro e sottoposti a sequestro 320 veicoli e 153 attività tra cui siti di stoccaggio e officine meccaniche. Una grande azione a tutela della legalità, della sicurezza e della salubrità ambientale che si accompagna anche agli interventi relativi ai campi Rom che, nell’esempio di Giugliano di Campania, hanno portato alla delocalizzazione di 650 persone rispetto alle 1.000 originarie. All’encomiabile lavoro svolto dal Prefetto Michele Di Bari, che ringrazio per la sua professionalità, dedizione ed efficienza, il Governo ha affiancato le misure rigorose previste dal decreto Terra dei fuochi, con la nomina del Commissario unico generale Giuseppe Vadalà. Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e quanti stanno operando per fronteggiare gli incendi. Il Governo continuerà a tenere alta l’attenzione verso il territorio campano, e in particolare verso le periferie, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio ambientale e garantire la sicurezza dei cittadini.” Lo afferma il deputato campano e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che questa mattina ha partecipato alla riunione del Comitato provinciale Ordine e sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Michele Di Bari.