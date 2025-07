Rubano auto e investono un carabiniere: arrestati Il militare investito se la caverà con 7 giorni di prognosi

Hanno rubato un'auto e nella fuga hanno investito un carabiniere. Due persone, un 21enne e un 31enne, sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Bacoli, NAPOLI. I due uomini sono stati sorpresi nel parcheggio di una scuola in via Lucullo, mentre tentavano di forzare l'avviamento di un'auto. Scoperti dai carabinieri, uno dei due è fuggito guidando il veicolo appena rubato investendo uno dei militari. L'altro è scappato nella macchina con cui erano arrivati sul posto.

Grazie al coordinamento della centrale operativa, i due sono stati accerchiati nel porto di Baia. Arrestati per furto aggravato, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, sono entrambi in attesa di giudizio. Nella loro auto attrezzi per lo scasso, una centralina elettrica e documenti di circolazione di un altro veicolo risultato rubato la mattina stessa. Il carabiniere investito se la caverà con 7 giorni di prognosi.