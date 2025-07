Porta Capuana: sorpresi con la droga e arrestati dalla polizia In manette un 37enne algerino e un 34enne marocchino

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza di Porta Capuana, hanno notato due uomini che stavano cedendo qualcosa ad un giovane, in cambio di una banconota.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia l’acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata, sia i due che, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, sono stati bloccati.

Il 37enne è stato trovato in possesso di sei involucri di cocaina, ben occultati, mentre il 34enne è stato trovato in possesso di 90 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, entrambi gli indagati sono stati tratti arrestati dal personale operante, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Infine, il cittadino del Marocco, durante la fase di accompagnamento presso la casa circondariale di Poggioreale, ha danneggiato con calci e pugni la paratia interna di sicurrezza della volante, pertanto, allo stesso è stato contestato anche il reato di danneggiamento aggravato di beni della pubblica amministarzione.