Controlli a Castellammare di Stabia e a Mergellina Servizio straordinario di controllo del territorio

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia. In particolare, gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, unitamente a personale della polizia locale, hanno identificato complessivamente 95 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, controllato 46 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e 14 a fermo amministrativo; inoltre, gli operatori hanno contestato 17 violazioni del codice della strada per mancanza dei documenti di circolazione e per divieto di sosta. Infine, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Controlli della polizia a Mergellina

Nel fine settimana appena trascorso, la polizia ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta. In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno identificato 407 persone, di cui 67 con precedenti di polizia, controllato 110 veicoli e contestato 6 violazioni del codice della strada.