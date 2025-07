Movida stabiese nella morsa dei carabinieri: denunciato minore con tirapugni Stessa sorte per un uomo, scoperto con una piantagione di marijuana e una serra indoor

Tra i casi più rilevanti delle ultime 24 ore, la denuncia di un 17enne trovato in possesso di un tirapugni mentre era in strada, in Piazza San Leone a Gragnano. Stessa sorte per un uomo, scoperto con una piantagione di marijuana e una serra indoor.



Un arresto è stato eseguito nei confronti di un uomo già sottoposto a misure cautelari per reati legati agli stupefacenti. A seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, la misura è stata aggravata e sostituita con la custodia in carcere.



Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del lavoro sommerso e al rispetto delle normative igienico-sanitarie. In questo ambito, sono state riscontrate irregolarità in alcune attività commerciali di Castellammare di Stabia. Molte le sanzioni , in alcuni casi è stata disposta la chiusura dei locali per gravi carenze igienico-sanitarie, presenza di insetti, mancanza di tracciabilità degli alimenti e assenza delle certificazioni richieste per il personale.



Un ristorante è stato sanzionato anche per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Sono state inoltre effettuate numerose segnalazioni alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, con il sequestro di piccole quantità di hashish, marijuana e cocaina.