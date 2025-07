Arriva la polizia e lancia la droga fuori da uno stabile: due arresti In manette due napoletani di 23 e 41 anni

La polizia ha arrestato due napoletani di 23 e 41 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato Decumani, nel transitare in via Tribunali, hanno notato il 23enne fermo sull’uscio di uno stabile che, alla vista degli operatori, è entrato velocemente all’interno con il chiaro intento di eludere il controllo.

I poliziotti, entrati nel palazzo, hanno sorpreso uno dei due mentre lanciava la busta che aveva in mano all’interno di un vano dove si trovava il 41enne. Gli operatori, tempestivamente intervenuti sono riusciti a bloccare i due soggetti e all’interno della busta sono stati rinvenuti 280 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 180 grammi; inoltre, il 21enne è stato trovato in possesso di 280 euro in contanti.

Infine, nel vano dove si trovava il 41enne sono state trovate ulteriori 247 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 241 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 3.160 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.