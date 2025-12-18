Marianucci gioca poco ed è stato chiesto da tre club di Serie A Interesse forte per il difensore del Napoli

Luca Marianucci è diventato il nome più ambito del momento. Il difensore del Napoli, attualmente ai margini della squadra, potrebbe lasciare in prestito durante la finestra di mercato di gennaio. Tra le pretendenti, il Torino sembra in pole position, con Petrachi che spinge per arrivare a un accordo con il club partenopeo. Tuttavia, la lista degli interessati è lunga: anche Cremonese, Cagliari e Genoa monitorano la situazione con attenzione. Il giovane talento, che quest'anno ha avuto una sola occasione da titolare contro il Milan a San Siro in settembre, non è riuscito a ritagliarsi spazio neppure con il cambio di modulo verso la difesa a tre.

