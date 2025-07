Guida sicura: 25 violazioni al codice della strada nel napoletano Pugno duro delle forze dell'ordine a Torre del Greco

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre del Greco, ed in particolare in corso Vittorio Emanuele e via Calastro.

In particolare, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con la collaborazione della polizia locale, hanno identificato 170 persone, controllato 135 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro e 5 a fermo amministrativo, contestando 25 violazioni del codice della strada.

Infine, gli operatori hanno denunciato una persona per guida senza patente, essendo stata violazione reiterata nel biennio.