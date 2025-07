Nuova demolizione a Torre del Greco: stop all’abusivismo edilizio L’edificio era all’Interno di una scuola

Una casa abusiva di 140 metri quadrati, realizzata all’interno di una scuola a Torre del Greco, è stata demolita questa mattina su disposizione della Procura di Torre Annunziata. Il manufatto si trovava nel complesso scolastico "Paradiso dei Bimbi", in via Pisani, in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali perché ricadente nel Parco Nazionale del Vesuvio.

L’Edificio: una casa in muratura in una scuola

La struttura demolita era adibita ad uso residenziale, con living, bagno e due camere da letto. Nonostante si trovasse all’interno di un plesso scolastico, l’edificio era stato realizzato in maniera completamente abusiva, senza autorizzazioni e in violazione delle norme edilizie e di protezione ambientale.

Area ad alto rischio: zona rossa vesuviana

L’area interessata è classificata come zona rossa, ad alto rischio idrogeologico e sismico, ed è tutelata dal Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani. Inoltre, si tratta di una zona agricola e di protezione integrale, dove qualsiasi intervento edilizio è vietato o soggetto a stringenti vincoli.

Autodemolizione: nessun costo per il Parco Nazionale

La demolizione è avvenuta in autotutela da parte del proprietario, senza dover impiegare fondi pubblici già stanziati dal Parco Nazionale del Vesuvio. L’intervento si inserisce all’interno del protocollo firmato tra Ente Parco e Procura, volto a contrastare l’abusivismo edilizio nella zona.

Una serie di demolizioni: è la quarta in poche settimane

Quella avvenuta oggi è la quarta demolizione eseguita nel giro di poche settimane nell’area del Parco del Vesuvio. L’azione repressiva rientra nel programma di tutela del territorio portato avanti dalla Procura di Torre Annunziata, sotto la guida del procuratore Nunzio Fragliasso.