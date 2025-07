Sorpreso a rubare all'interno di un'auto: bloccato dopo una colluttazione Manette per un 27enne marocchino

La polizia ha arrestato un 27enne marocchino, con precedenti per furto aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, transitando lungo via Santa Lucia, hanno notato il 27enne accovacciarsi tra le auto in sosta e un altro soggetto che lo inseguiva.

Alla vista degli operatori, ha provato a fuggire per eludere il controllo lasciando cadere uno zaino a terra finché, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. L’uomo che inseguiva il 27enne ha riferito agli agenti di averlo sorpreso mentre frugava all’interno di un’autovettura in sosta; all’interno dello zaino gli agenti hanno rinvenuto uno stereo e arnesi atti allo scasso. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.