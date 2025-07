Azienda abusiva a Fuorigrotta, scatta il sequestro in via Coriolano Nessuna autorizzazione: polveri di alluminio e pvc direttamente in atmosfera

A seguito di un esposto da parte di un cittadino, gli agenti della Polizia locale di Napoli sono intervenuti in via Coriolano a Fuorigrotta per verificare le autorizzazioni di una attività per la produzione di infissi e mobili in alluminio.

Il locale è risultato totalmente privo di autorizzazioni, mentre l'ultima autorizzazione sanitaria è risultata essere scaduta nel 2012.

Inoltre l’attività era sprovvista di sistemi di aspirazione e di protezione, immettendo nell'atmosfera polveri di alluminio e pvc ai danni degli addetti alle lavorazioni. Gli agenti, pertanto, hanno sequestrato l'azienda.

Gli agenti, sempre in via Coriolano, hanno verbalizzato un'altra ditta per il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza del proprio personale operante su di una impalcatura per il rifacimento della facciata di un edificio, impalcatura tra l'altro realizzata senza concessione su suolo pubblico.