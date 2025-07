Molesta e aggredisce l'ex fidanzata minorenne: finisce ai domiciliari Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima

Mario Pepe

Ha minacciato ripetutamente minacciato e molestato l'ex fidanzata minorenne dallo scorso mese di dicembre: e in qualche occasione l’aveva anche aggredita.

E così gli agenti del commissariato di polizia di Pompei hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori, lesioni aggravate, detenzione e porto illegale di armi da sparo.

Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima e hanno fatto emergere uno scenario di molestie e minaccie nei confronti della vittima ridotta in uno stato di forte ansia e paura.

L’arrestato, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe in diverse occasioni aggredito fisicamente la minore: in un caso le avrebbe causatolesioni, in un altro l’avrebbe minacciata con un’arma.