Lancia una pedana di legno contro i poliziotti: arrestato un 36enne peruviano Dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 36enne peruviano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti al corso Novara per la segnalazione di una persona molesta e aggressiva.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato un uomo che stava cercando di colpire le auto in transito brandendo una pedana di legno, lo stesso, accortosi della presenza dei poliziotti, ha continuato a dare in escandescenza minacciandoli e lanciando al loro indirizzo la pedana di legno finchè, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Una volta messo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio, ha continuato con la sua condotta violenta danneggiando, con ripetuti calci, la portiera posteriore della vettura.