Sorpresa a spacciare droga: arrestata una 37enne tunisina Il blitz della polizia al vicoletto Gabella della Farina a Napoli

La polizia ha arrestato una 37enne tunisina per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare nel vicoletto Gabella della Farina, hanno notato la donna confabulare con unuomo per poi avvicinarsi ad una cassetta postale dove ha prelevato un involucro da un contenitore e consegnarlo all’uomo in cambio di una banconota.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato la donna e, dietro la cassetta postale, hanno rinvenuto un contenitore in metallo con all’interno 14 involucri di hashish del peso di circa 14 grammi.