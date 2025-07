Incidente a Pozzuoli, 18enne si schianta con la moto dopo un volo di cento metri L'arrivo del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista

Dramma questo pomeriggio a Pozzuoli dove un giovane ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. La vittima, un 18enne di Pozzuoli, era in sella a una moto quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto.