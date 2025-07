Tenta di allontanarsi durante un controllo della polizia: finisce in manette Aveva evaso i domiciliari

La polizia ha arrestato un 44enne napoletano con precedenti per evasione. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in Piazza Capuana, hanno notato il 44enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e a seguito degli accertamenti eseguiti, è emerso che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per evasione.